Allegri TORNA al Milan? Contatti FITTI per il post Fonseca ma sul livornese pende un GROSSO interrogativo: ecco di cosa si tratta

Allegri TORNA al Milan? Contatti FITTI per il post Fonseca, sul livornese pende un GROSSO interrogativo: ecco di cosa si tratta e le ultime sull’ex Juve

Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi seguiti dal Milan in caso di esonero dall’attuale tecnico Paulo Fonseca è quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus e già in passato alla guida dei rossoneri dal 2010 al gennaio 2014 (uno scudetto e una supercoppa Italiana vinta). Ecco il virgolettato del noto quotidiano:

PAROLE – «Si va da Max Allegri (il cui nome è già circolato in ambienti milanesi e torinesi, ma il cui profilo non sembra sposarsi con l’attuale dirigenza rossonera)».