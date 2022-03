AllegriOut: torna l’hashtag in tendenza sui social. Cosa pensano i tifosi della Juventus

Torna nuovamente in tendenza sui social l’hashtag #AllegriOut. Tifosi bianconeri divisi nei giudizi sul proprio allenatore

#AllegriOut torna in tendenza l’hastag tra i tifosi della Juventus. Nonostante gli ultimi risultati positivi e una squadra ancora in corsa su tre fronti, diversi tifosi non nutrono una grossa stima nei confronti di Allegri. Alcune reazioni dai social.

Credo che in fin dei conti fanno bene ad andare via dalla juventus, se fossi un giocatore mi sentirei umiliato dopo 90 minuti a guardare gli avversari giocare meglio. #Dybala #AllegriOut — LocaLocaLoca (@PaokBianconero) March 7, 2022

È incredibile come Allegri con 0 schemi offensivi guadagni 7 mln #Allegriout #Juve — Edoardo (@Leonardo2220392) March 6, 2022

Solo un paio dei commenti trovai sui social, dove se ne possono leggere diversi a sfavore dell’allenatore bianconero.