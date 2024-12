Allegri, tentazione Premier League per l’ex allenatore della Juve. Novità sul suo futuro

Allegri, tentazione Premier nel futuro dell’ex allenatore della Juve. In Inghilterra non hanno dubbi: quel club lo sta seguendo

Stando a quanto riferito da The Guardian, dopo la separazione dalla Juve Massimiliano Allegri potrebbe ripartire dalla Premier League. Il suo è infatti uno dei profili valutati dal West Ham in caso di esonero di Lopetegui, sempre più in discussione.

Il favorito, ad oggi, sarebbe però Sergio Conceicao, attratto dalla possibilità di un’esperienza in Inghilterra. In lista poi anche i nomi di Graham Potter e Christophe Galtier. Più indietro nelle preferenze Edin Terzic, Kasper Hjulmand, Roger Schmidt e Sebastian Hoeness.