Allenamento Atalanta, Kolasinac RIENTRATO a Zingonia. Il punto sugli infortunati

Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia. La situazione attuale

Continua il lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti in vista nonostante la Pausa Nazionale, non senza qualche novità importante.

Kolasinac è rientrato oggi dal ritiro della Nazionale bosniaca (la Nazionale Bosniaca ha valutato che non avrebbe recuperato per la partita di sabato, lasciando alla Dea il vantaggio di proseguire in maniera più rapida e accurata il suo recupero a Bergamo) svolgendo lavoro individuale con Zaniolo, Sulemana e Djimsiti. Solite terapie per Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca