Allenamento Atalanta, le condizioni di Zappacosta e Scamacca. Il report dopo la gara di Roma - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, le ultime novità a Zingonia dopo la piccola sosta di ieri. Cosa filtra sulla questione infortuni?

Atalanta subito a lavoro con l’allenamento mattutino di oggi. Ecco le novità tra infortuni, sessioni a Zingonia e la preparazione per la gara contro il Milan.

LA SITUAZIONE – Continua il recupero di Zappacosta che oggi ha fatto lavoro individuale. Solite terapie per Scamacca. Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco a Roma; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera allo stadio Olimpico