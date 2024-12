Allenamento Atalanta, le novità in vista della gara contro il Real Madrid. Recupera quel giocatore? - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, le ultime novità a Zingonia tra la gara con il Milan e il Real Madrid. Cosa filtra sulla questione infortuni?

Atalanta subito a lavoro con l’allenamento mattutino di oggi. Ecco le novità tra infortuni, sessioni a Zingonia e la preparazione per la gara contro il Real Madrid.

LA SITUAZIONE – In vista della partita di Champions League contro il Real Madrid, questa mattina i nerazzurri hanno svolto una seduta di allenamento mattutina al Centro Bortolotti. Domani, lunedì 9 dicembre, la squadra si allenerà nel pomeriggio, con inizio della seduta alle ore 15.30 (primi 15 minuti aperti ai media), sempre a Zingonia e a porte chiuse. Zappacosta sempre parzialmente in gruppo e con grandi probabilità di esserci per Atalanta Real. Solite terapie per il duo Scamacca-Cuadrado.