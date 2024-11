Allenamento Atalanta, le novità odierne: le ultime sulle condizioni di Scalvini e compagni

Allenamento Atalanta, le ultime novità odierne sui nerazzurri: le ultime sulle condizioni di Scalvini e compagni

Non si ferma il lavoro in casa Atalanta: i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti al Centro Bortolotti con una seduta pomeridiana. Assenti gli otto calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali. Ecco le novità odierne a Zingonia soprattutto per quanto riguarda gli infortuni nerazzurri. Domani, giovedì 14 novembre, la squadra si allenerà al mattino a Zingonia a porte chiuse.

INFORTUNATI – Scalvini oggi ha fatto parte del lavoro in gruppo. Zaniolo invece sta ancora lavorando individualmente. Per l’esterno Zappacosta oggi terapie, la diagnosi però è chiara: lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro. Terapie anche per De Ketelaere, Scamacca, Kolasinac e Djimsiti.