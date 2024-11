Allenamento Atalanta, le novità odierne in vista del match contro lo Stoccarda

Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro lo Stoccarda

Continua il lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti questa mattina. Ecco le novità odierne a Zingonia soprattutto per quanto riguarda gli infortuni nerazzurri: in vista della gara contro lo Stoccarda di Champions League.

Lavoro individuale in campo per Scalvini, terapie per Gianluca Scamacca. Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco a Napoli; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri al Maradona. Domani conferenza stampa di Gasperini e Hien.