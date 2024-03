Allenamento Atalanta: le ultime da Zingonia tra Europa e Fiorentina

Ecco le ultime in casa Atalanta dopo l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia tra Europa League e Fiorentina

Fresca di sorteggi, l’Atalanta oggi è scesa in campo per l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la sfida contro la Fiorentina. Ecco il report ufficiale.

Oggi la squadra ha svolto una sessione pomeridiana con una seduta di scarico per chi è stato impiegato contro lo Sporting. Attivazione in palestra e lavoro tecnico tattico per chi ha giocato poco ieri sera. Non si registrano infortuni.