Allenamento Cagliari, rossoblù subito al lavoro! Si prepara la sfida con il Bologna

Allenamento Cagliari, rossoblù subito al lavoro dopo la sconfitta in trasferta contro l’Udinese! Si prepara la sfida con il Bologna

Non c’è più riposo, la squadra di Davide Nicola dovrà tornare immediatamente a lavorare in vista della 10a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Per oggi è previsto un nuovo allenamento del Cagliari, infatti nella mattinata è prevista la ripresa dei lavori presso il CRAI Sport Center di Assemini.

Oggi Alessandro Deiola e compagni si ritroveranno in campo in vista della sfida con il Bologna di Vincenzo Italiano, la quale è in programma per le ore 18:30 di martedì 29 ottobre.