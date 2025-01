Allenamento Empoli, novità importanti sugli infortuni: quei due giocatori sono ritornati in campo dopo alcuni problemi - Calcio News 24

Allenamento Empoli, ecco le novità in vista della gara contro il Bologna, con uno sguardo per quanto concerne gli infortuni

Novità importanti in casa Empoli dopo l’allenamento odierno: soprattutto per quanto concerne gli infortuni. Ecco la situazione raccontata da PianetaEmpoli.

LA SITUAZIONE – La squadra prosegue il lavoro in vista della sfida che si giocherà sabato sera al Castellani contro il Bologna. Non ci sono novità per quanto riguarda l’infermeria, né in entrata né in uscita. Zurkowski sta sempre un po’ meglio e potrebbe avere, contro i felsinei, un minutaggio ancora maggiore. Regolarmente in campo Esposito e Goglichidze che settimana scorsa avevano accusato alcuni problemi.