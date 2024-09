Allenamento Genoa, NOVITA’ su Miretti e Ankeye. Le ULTIME sulla squadra di Gilardino

Allenamento Genoa, NOVITA’ su Miretti e Ankeye in vista della gara contro la Roma. Le ultime sulla squadra di Gilardino

Allenamento per il Genoa, e per la squadra di Alberto Gilardino ci sono molte novità in vista della sfida contro la Roma: nonostante il tempo sia abbastanza lungo anche per recuperare tutti i giocatori infortunati.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Fabio Miretti e David Ankeye stanno nettamente migliorando e la convocazione contro la Roma al Ferraris è sempre più possibile per i due giocatori.