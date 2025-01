Allenamento Lecce, tre giocatori fermi ai box e un recupero per Giampaolo. Ecco il report giallorosso

Allenamento Lecce, le ultime novità in casa giallorossa tra infortuni, possibili recuperi e le premesse in vista della prossima giornata

Novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono due recuperi.

LA SITUAZIONE

Il lavoro dei giallorossi è ripreso con una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di domenica con il Genoa, primo impegno del nuovo anno. Per il match con i rossoblu mister Giampaolo tornerà a disporre di Guilbert, che ha scontato il turno di squalifica. Si è allenato regolarmente in gruppo Marchwiński, Berisha è stato impegnato in un lavoro personalizzato mentre Banda e Gaspar hanno proseguito con le terapie. Per la giornata di domani è in programma una seduta di allenamento mattutina ad Acaya.