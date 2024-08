Altare verso Lazio-Venezia: «Mi sento pronto, se il mister mi sceglierà...»

Le parole di Giorgio Altare, difensore del Venezia, in vista della sfida contro la Lazio alla prima giornata di campionato

Il difensore del Venezia Giorgio Altare ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

«Lazio? Mi sento già pronto. Lo sono in qualsiasi momento, a prescindere dalle scelte del mister. Sono sempre a disposizione e non si può non esserlo quando c’è da approcciare una partita e un campionato del genere. Sei al massimo delle tue capacità e potenzialità ed è bello. Non guarderò in faccia nessuno. Incontreranno un Giorgio più tosto rispetto all’anno scorso e quando avevo approcciato la categoria con il Cagliari. Zaccagni comincerò a studiarlo già da domani. Ci sono tanti attaccanti forti e il dettaglio fa la differenza. Oltre all’atteggiamento e l’unione della squadra»