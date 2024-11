Amadeus dice tutto: «Conte al Napoli? Non mi sento tradito, grande stima di lui. Godo di più se batto la Juventus»

Amadeus, noto conduttore tv e tifoso dell’Inter, ha parlato così in vista del match dei nerazzurri contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di CRC, il noto conduttore televisivo e grande tifoso dell’Inter, Amadeus ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di domenica prossima col Napoli e su come sente lui la rivalità con Milan e Juve.

SU INTER NAPOLI – «Chissà da domenica chi sarà la capolista. Domenica non credo che sarò allo stadio, seguirò mio figlio che gioca a pallone come portiere fuori regione. Non credo che riuscirò ad andare allo stadio, se posso ci andrò».

SUL RITORNO DI CONTE IN ITALIA? – «Non mi sento tradito. Io ho grande stima di lui ed è un grande allenatore. Dove allena fa sempre bene. Si capisce se la squadra è allenata da lui. Il Napoli è meritatamente in testa la classifica. Sono professionisti, cambiano squadra e sposano altri progetti. Nel calcio va così. Deve essere uno stimolo per l’Inter. Se vuoi vincere contro una squadra di Antonio Conte devi dare il 100%. Sarà una partita interessante e divertente e nessuna delle due deve sbagliare contro l’altra».

COME VIVIAMO LE PARTITE IN CASA? – «Ci amiamo molto fino al fischio di inizio con mia moglie Giovanna, poi ognuno si siede alla poltrona e ognuno tifa la propria squadra per conto suo. Io tifo Inter e ho trasmesso il tifo a mio figlio, ma mia moglie Giovanna è tifosa del Napoli così come la sua famiglia. Sono circondato dai tifosi del Napoli. Ho con la città di Napoli un legame particolare».

CHAMPIONS O CAMPIONATO? – «La Champions è un terno a lotto. Per vincerla ci vogliono tante cose. Ci vuole la fortuna e la capacità. Chiunque la vuole vincere. Il campionato lo abbiamo vinto ma mi piacerebbe tornare a vincere la champions. Sarebbe un sogno ma la vittoria del campionato non si butta mai! È difficile decidere! Godo di più se batto più il Milan o la Juve? Godo di più se batto la Juve, c’è una vecchia rivalità con i bianconeri. Ho tanti amici juventini ma con loro non vedo mai la partita».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTERNEWS24