Amichevole Napoli, Manolas bagna il debutto con un gol lampo!

Amichevole Napoli, con la Feralpisalò debutta Manolas e impiega appena sei minuti per realizzare il vantaggio con uno stacco di testa

Non poteva esserci un debutto migliore per Kostas Manolas con la maglia del Napoli. I partenopei stanno disputando l’amichevole contro il Feralpisalò, secondo test per la squadra di Ancelotti dopo la sconfitta rimediata col Benevento.

Il greco ha impiegato appena sei minuti per realizzare il gol del vantaggio degli azzurri sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’assist è venuto da Mario Rui su calcio di punizione. I due giocatori sono stati già compagni alla Roma nella stagione 2016/17.