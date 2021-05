Italia U21, ammonito Pobega: diffidato, salta l’eventuale semifinale

Tommaso Pobega è stato ammonito nel corso di Portogallo-Italia Under 21: il centrocampista era diffidato e salta l’eventuale semifinale

Tegola per l’Italia Under 21 che lotta per centrare la semifinale degli Europei contro il Portogallo. Tommaso Pobega è stato ammonito: il centrocampista dello Spezia era diffidato e salterebbe l’eventuale semifinale.

Pobega tiene a galla le speranze dell’Italia: il gol alla fine del primo tempo ha ridato vita agli azzurri che poi hanno recuperato ancora una volta dal doppio svantaggio inflitto dai lusitani.