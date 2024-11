Ammonizione Retegui, caos cartellini per Doveri: cos'è successo

Curioso caso sulla partita tra Napoli Atalanta, giocata allo Stadio Maradona domenica alle ore 12:30

Tanti dubbi su Napoli Atalanta, match della scorsa giornata di Serie A terminato 3-0 per la Dea. Se in campo c’è stato poco spazio all’interpretazione con una convincete vittoria bergamasca, alcune scelte dell’arbitro Doveri hanno scatenato diverse polemiche.

Questo non soltanto per il 3-0 di Retegui, azione nata secondo alcuni su un fallo a centrocampo, ma per una questione in realtà ancora più controversa ovvero l’esultanza del Chapita.

L’ex Genoa ha esultato togliendosi la maglia con Mazzocchi e Djimsiti che sono arrivati allo scontro, tanto da prendersi un’ammonizione a testa. Chi invece non si è preso il cartellino giallo è lo stesso Retegui nonostante fosse rimasto senza divisa di gioco.

Infatti né nel match report né sul comunicato del Giudice Sportivo, scaricabili entrambi sul sito della Serie A, appare traccia del giallo a Retegui. Appare invece sotto la voce “CALCIATORI NON ESPULSI, PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA” il nome di Neres.

L’attaccante del Napoli avrebbe protestato proprio per quel fallo a centrocampo non fischiato nell’azione del 3-0 che ha scatenato l’ira del brasiliano ex Ajax, tanto da essere sanzionato. Nel match report però ancora una volta non compare alcuna traccia nemmeno di questa ammonizione.