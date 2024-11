Amorim, debutto con pareggio per il suo United: le sue parole nel post match, interrotto da... Ed Sheeran - VIDEO

Non è stato il debutto che sognava quello di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. I Red Devils pareggiano 1-1 a Ipswich e ancora mancano i meccanismi che il tecnico portoghese vorrebbe vedere. Di seguito le sue parole a fine partita, interrotte ad un certo punto dall’arrivo di Ed Sheeran, socio di minoranza dell’Ipswich Town.

I’m honestly a bit aghast at how rude that was from Ed Sheeran. Amorim should have told them all to get fucked pic.twitter.com/Hjm0VWovdF

— Richard (@gamray) November 24, 2024