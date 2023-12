Ancelotti verso la fumata nera per la panchina della Nazionale brasiliana. Mentre il suo futuro al Real…

Come riferito da As, si va verso il no per il passaggio di Carlo Ancelotti sulla panchina della Nazionale brasiliana, osteggiata com’è la sua candidatura vista la sua nazionalità.

Al contrario, a Madrid il tecnico è molto amato e non è da escludere a questo punto una sua permanenza sulla panchina dei Blancos.