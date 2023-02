Carlo Ancelotti vince con il suo Real Madrid il Mondiale per Club e con esso il 24esimo trofeo in carriera

Carlo Ancelotti vince con il suo Real Madrid il Mondiale per Club e con esso il 24esimo trofeo in carriera.

Dei 24 trofei vinti, ben 3 sono il Mondiale per Club eguagliato in questo senso Pep Guardiola. I due sono gli allenatori più vincenti nella competizione iridata per club.