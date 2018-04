Il Milan deve decidere che fare con André Silva, le ultime notizie di calciomercato lo danno in partenza: Jorge Mendes potrebbe decidere per un prestito

Il Milan ha un problema in attacco, ma questo non lo si scopre o risolve di certo alla 34ª giornata. Il prossimo calciomercato potrebbe essere un momento decisivo per correggere gli errori della passata campagna estiva o per far maturare alcuni calciatori in rosa. Uno su tutti è André Silva, pagato trentotto milioni di euro e fin qui abbastanza deludente. Il portoghese – che, giova ricordarlo, è giovanissimo – ha segnato solamente due gol in Serie A e potrebbe diventare un uomo mercato. Si era parlato di Wolverhampton per lui, ma i Wolves hanno desistito e quindi per Jorge Mendes si aprono nuove opzioni.

Stando a quanto riporta Milannews24.com Silva potrebbe essere ceduto a titolo temporaneo. Anche nell’ottica di Mendes un prestito potrebbe essere l’ideale per far maturare l’ex del Porto e per rilanciarlo in vista di un futuro al Milan. Rimane da capire dove può finire in prestito Silva, probabilmente in Premier League visto che Mendes ha molti contatti in Inghilterra. Il Milan vuole puntare ancora su Silva, questo è chiaro, ma non sembra intenzionato a volerlo tenere in panchina.