Anguissa gol, l’importanza dei suoi colpi di testa. Quando c’è una rete aerea del Napoli, lui c’è sempre

Tutto sull’importanza e la prestazioni di Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, per il gioco espresso da Antonio Conte

Sarà un caso, ma quando Anguissa va in gol di testa il Napoli vince 2-1. É già successo tre volte in questo campionato e suona a conferma di quanto il centrocampista di Antonio Conte sappia fare due cose: realizzare exploit pesanti; essere bravo e puntuale negli inserimenti, accompagnati da un’elevazione fatta con i tempi e le modalità giuste. I 3 gol aerei sono sparsi tra casa e fuori.

La serie è iniziata alla terza giornata, quando Anguissa è svettato imperioso in Napoli-Parma capendo perfettamente la traiettoria disegnata da Neres. Il tandem ha funzionato anche a Genova, per un’altra dimostrazione di potenza. Infine, ieri il suggeritore contro la Juventus è stato Politano e il colpo di testa ha determinato il momentaneo pareggio. Da notare che anche nell’unico altro gol per via aerea segnato dagli azzurri, la scorsa settimana a Bergamo, l’interno camerunese ha comunque avuto una parte decisiva: il suo scatto sulla sinistra e il traversone per Lukaku ha determinato l’acquisizione di 3 punti importantissimi per il progetto scudetto.