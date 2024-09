Arabia Saudita FLOP: i NUMERI del campionato sono IMPIETOSI, chiesto AIUTO all’Europa

L’analisi sul calciomercato del 2024 del campionato dell’Arabia Saudita, con un netto calo

L’edizione odierna de La Repubblica analizza i numeri del calciomercato 2024 del campionato dell’Arabia Saudita.

L’ANALISI – «Il grande flop del calcio nel deserto: ora i sauditi chiedono aiuto all’Europa. La Saudi Pro League ha organizzato una serie di incontri, anche in Italia, per spingere imprenditori e fondi ad acquistare i club sauditi. Il campionato in mano al fondo sovrano non funziona nonostante le spese ingenti dell’ultimo anno. Ricavi dichiarati per poco più di 440 milioni di euro, spese non precisate, audience bassa e stadi vuoti».