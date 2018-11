Arbitri Serie A: ecco le designazioni per il prossimo turno di campionato, il 14esimo. Orsato arbitrerà la gara tra Fiorentina e Juve

Sarà DanieleOrsato a dirigere l’atteso incontro tra Fiorentina e Juventus in programma sabato prossimo alle ore 18, allo stadio Franchi. Orsato sarà coadiuvato da Manganelli e Schenone con Pasqua quarto uomo. Massa e Tegoni invece saranno al Var. Prima di Fiorentina-Juve andrà in scena lo scontro salvezza tra Spal ed Empoli (fischio d’inizio ore 15): la sfida sarà diretta da Mazzoleni, al Var Manganiello e Mondin. In serata un altro scontro importante, quello tra Sampdoria e Bologna: Abisso sarà l’arbitro, Chiffi e Meli al Var. Si riparte domenica con il lunch match tra Milan e Parma: Calvarese dirigerà l’incontro con gli assistenti Longo e Galetto, quarto uomo Marinelli. Al Var ci saranno Valeri e Peretti.

Domenica pomeriggio tre gare, come di consueto: Frosinone–Cagliari sarà diretta da Serra (Banti e Di Vuolo al Var); Sassuolo–Udinese è stata affidata all’arbitro Guida (Piccinini e Di Liberatore al Var); Torino–Genoa sarà diretta da Mariani (La Penna e Fiorito al Var). Alle 18 Chievo–Lazio: Maresca direttore di gara, Ranghetti e Pagliardini assistenti, Rapuano quarto uomo, Aureliano e Bindoni al Var. In serata l’atteso scontro tra Roma e Inter: Rocchi sarà l’arbitro della gara, Preti e Costanzo gli assistenti, Di Bello quarto uomo, Fabbri e Valeriani al Var. La 14esima giornata si chiuderà lunedì con la bella Atalanta–Napoli: Giacomelli arbitro, Vivenzi e Alassio guardalinee, Doveri IV uomo, Irrati e Lo Cicero al Var.