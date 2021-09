Lionel Messi ha commentato la presenza di 21mila tifosi allo stadio Monumental di Buenos Aires in occasione di Argentina-Bolivia

Lionel Messi ha commentato la presenza di 21mila tifosi allo stadio Monumental di Buenos Aires in occasione di Argentina-Bolivia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN.

ARGENTINA BOLIVIA – «È completamente pazzesco. È ancora un peccato perché lo stadio non sarà pieno a causa della situazione nel mondo a causa della pandemia. Tutto coincide, la selezione che ha appena vinto la Coppa America e tutto questo tempo senza poter andare allo stadio».

COPA AMERICA – «L’avevo sognato così tanto che non capivo bene cosa stesse succedendo. Era come un sogno, è stato un momento spettacolare, mi sono divertito e ora ancora di più quando vedo le foto, perché in quel momento ero totalmente perso, paralizzato».