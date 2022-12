Argentina, due dubbi di formazione per Scaloni: a cosa pensa il ct

Argentina, Lionel Scaloni ha due dubbi di formazione verso il match contro la Croazia: a cosa pensa il ct sudamericano

Come riferito da Tyc Sports, Lionel Scaloni ha due dubbi di formazione per la sua Argentina in vista della semifinale di Qatar 2022 contro la Croazia.

Dall’allenamento sono emerse incertezze sulle condizioni fisiche di Di Maria e De Paul, che non sarebbero al meglio della condizione fisica. Possibile passaggio al 3-5-2 in caso di forfait dei due.