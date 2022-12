Argentina-Francia, 74,3% di share per i rigori

Gli incredibili numeri fatti registrare per la finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. I dettagli

Sono stati resi noti gli ascolti fatti registrare dalla finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. In Italia la Rai ha raggiunto il 68,6% di share per i tempi regolamentari ed i calci di rigore.

Durante i calci di rigore i numeri si sono invece ulteriormente alzati con lo share che ha raggiunto il 74,3%, sfondando il numero dei 16 milioni di telespettatori.