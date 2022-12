Argentina, record assoluto per Di Maria

Con il gol in finale Mondiale contro la Francia, Angel Di Maria ha messo a referto un record assoluto: i dettagli

Angel Di Maria è entrato ancora di più nella storia del calcio. Il gol del momentaneo 2-0 nella finale del Mondiale 2022 in Qatar contro la Francia, ha infatti premesso all’esterno argentino di diventare il primo giocatore di sempre a segnare in una finale Olimpica, in una finale continentale e in una finale mondiale.

La Juventus lo ha celebrato tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale.