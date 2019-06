Argentina, Lo Celso protagonista nello show contro il Nicaragua

Lo Celso è uno dei talenti argentini più luminosi. In attesa della Copa America, contro il Nicaragua ha fatto la differenza

Dopo aver faticato molto col Paris Saint Germain, Giovanni Lo Celso ha effettuato una stagione strepitosa nel Betis di Quique Setien. Non stupisce che Scaloni stia puntando su di lui in Nazionale.

Nella netta vittoria per 5-1 contro il Nicaragua, Lo Celso ha effettuato un assist, ben 84 passaggi, 3 dribbling e realizzato ben 7 passaggi chiave. Ora, in Copa America, è chiamato a essere decisivo in un contesto di altissimo livello.