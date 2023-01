Argentina, Romero spiega: «Ecco perché ho urlato in faccia a Mbappé»

Cristian Romero, difensore del Tottenham, ha spiegato perché ha urlato in faccia a Mbappé durante la finale dei Mondiali

PAROLE – «Aveva trattato molto male Enzo Fernández, l’ho fatto per questo. Ogni giorno riguardo la partita. In campo l’unico rigore che ho visto è stato quello di Leo. Per il resto ero in ginocchio. Scaloni? Dovrebbero fargli firmare un contratto a vita. Moriremmo per lui, è il miglior allenatore che abbiamo mai avuto e ha uno staff tecnico meraviglioso. Si sono sempre fidati del gruppo».