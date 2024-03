Argentina, Scaloni: «Puntiamo sui giovani come Carboni, ma...»

Le parole di Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, sul futuro della nazionale. Tutti i dettagli in merito

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato ai microfoni dell’AFA del futuro della sua nazionale.

PAROLE – «Valentini e Barco non erano mai stati con noi, poi ci sono Carboni e Buonanotte che ci sono stati. Sono ragazzi giovani e noi puntiamo su di loro, dobbiamo solo dargli la possibilità di giocare. La Nazionale è per tutti e non è che perché si è vinto non ci sarà posto per gli altri. Anzi, serve che chi sta dietro spinga e questi ragazzi hanno le condizioni, la voglia. Hanno dimostrato che possono dare qualcosa. Speriamo di dare loro l’opportunità di giocare una di queste due partite. Questa è l’idea. Gli allenamenti sono stati importanti. È stata una settimana lunga e ci ha aiutato a vederli, analizzarli, chiacchierare con loro. Ci ha permesso di avere piccoli incontri per dire loro cosa vogliamo e cosa abbiamo visto in loro. Sono giocatori interessanti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24