Arrigo Sacchi: «Milan, FONSECA non deve accontentarsi. PUNTI i piedi e faccia come ME quando arrivai in rossonero…»

Arrigo Sacchi è tornato a parlare di Milan, più precisamente del nuovo tecnico rossonero Fonseca. Le sue dichiarazioni

Con un articolo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è intervenuto sull’odierna situazione di mercato del Milan.

SACCHI – «L’importante è che Fonseca, in questo periodo di trattative, non chiuda gli occhi e non si accontenti di chi gli portano: sarebbe un errore gravissimo. Deve vigilare e, se è il caso (ma spero che ciò non accada), puntare i piedi. L’obiettivo più importante, per il Milan, è avere un gioco. E un gioco lo si ottiene soltanto se si hanno delle idee e se si hanno gli interpreti adatti per svilupparlo. Faccio un esempio che viene dal mio vissuto: quando sono arrivato al Milan e ho guardato negli occhi Tassotti, Maldini, Baresi, Ancelotti, Filippo Galli, mi sono detto che avremmo potuto costruire qualcosa di grande. Come giocatori sapevo di che cosa erano capaci, ma in quel momento, al primo contatto, li ho conosciuti come uomini e mi hanno trasmesso serietà e sicurezza»