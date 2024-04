Arsenal Chelsea: orario, dove vederla e probabili formazioni

All’Emirates Stadium in campo la sfida di Premier League tra Arsenal e Chelsea: orario, dove vederla e le probabili formazioni

All’Emirates Stadium di Londra in campo la sfida di Premier League tra Arsenal e Chelsea, recupero della 28ª giornata di Campionato. Una sfida in cui i Gunners avranno l’occasione di portarsi in vetta in solitaria, allungando di 3 punti sul Liverpool e a 4 dal City. I Blues invece si trovano al nono posto in classifica, ma con una vittoria aggancerebbe in classifica Newcastle e Manchester United. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle favorite per la vittoria del campionato inglese: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Manchester City Arsenal, le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Mudryk; Jackson. All. Pochettino

Arsenal Chelsea, orario e dove vederla

Arsenal Chelsea è in programma martedì 23 aprile alle ore 21.00 all’Emirates Stadium di Londra. In Italia sarà visibile su Sky Sport, al canale 201 e in 4k sul canale 213. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.