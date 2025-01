Arsenal ko in Coppa di Lega, Arteta se la prende... con il pallone! «Era più leggero di quelli che usiamo in Premier»

Arsenal sconfitto nella semifinale d’andata di Coppa di Lega: il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, dà la colpa ai palloni: «Diversi dal solito»

L’Arsenal ha perso 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa di Lega contro il Newcastle e il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, se l’è presa con i palloni di gara, a suo modo di vedere troppo leggeri. Di seguito le sue parole a la risposta della EFL.

ARTETA – «Era differente da quelli della Premier cui siamo abituati. Volava più del solito. Abbiamo tirato molto e molto sopra la traversa: alla fine la palla volava molto, era diversa anche per i passaggi e i controlli. Ne abbiamo anche discusso tra noi, quel pallone è completamente differente da quello che si usa in Premier League. Ci si deve adattare perché quando lo tocchi vola via e anche il controllo è molto diverso. Ci vuole una certa dose di fortuna perché la palla rimbalzi dove tu desideri, ma ci vuole anche quell’intuizione e attenzione che ci sono mancati. Dobbiamo rimettere a posto alcuni dettagli e produrre ancora di più».

EFL – «Come richiesto in tutto il gioco professionistico, il pallone PUMA utilizzato nella Carabao Cup di questa stagione e nelle competizioni EFL dal 2021/22 è testato in conformità con il FIFA Quality Programme for Footballs e soddisfa lo standard FIFA Quality Pro. Oltre alla Carabao Cup, lo stesso pallone è stato utilizzato con successo in altri importanti campionati europei, tra cui la Serie A, LaLiga e le nostre tre divisioni nell’EFL. Tutti i club giocano con lo stesso pallone e non abbiamo ricevuto ulteriori commenti di questa natura dopo nessuna delle precedenti 88 partite che hanno avuto luogo nella Carabao Cup di questa stagione».