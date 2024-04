Arsenal-Luton: orario, dove vederla e probabili formazioni

All’Emirates Stadium in campo la sfida di Premier League tra Arsenal e Luton: orario, dove vederla e le probabili formazioni

All’Emirates Stadium di Londra in campo la sfida di Premier League tra Arsenal e Luton. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Mnchester City, i Gunners devono tornare a vincere per restare attaccati al Liverpool capolista. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Arsenal-Luton, le probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Jorginho; Saka, Odegaard, Havertz, Gabriel Jesus. Allenatore: Mikel Arteta.

Luton (3-5-2): Kaminski; Andersen, Lockyer, Bell; Kaboré, Chong, Barkley, Nakamba, Doughty; Morris, Adebayo. Allenatore: Robert Owen Edwards.

Arsenal-Luton, orario e dove vederla

Arsenal-Luton è in programma mercoledì 3 aprile alle ore 20:30 all’Emirates Stadium di Londra. In Italia sarà visibile su Sky Sport, al canale 201 e in 4k sul canale 213. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.