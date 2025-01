Arsenal-Manchester United: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Emirates Stadium la sfida di Fa Cup tra Arsenal-Manchester United: le ultimissime di formazione con orario e dove vederla in tv

All’Emirates Stadium di Londra si giocherà la gara valevole per i 32esimi di finale di Fa Cup tra Arsenal-Manchester United. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Neto; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Merino, Odegaard; Sterling, Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Amad, Mainoo, Ugarte, Dalot; Fernandes, Garnacho; Zirkzee. Allenatore: Amorim.

Orario e dove vederla in tv

Arsenal-Manchester United si gioca alle ore 16:00 di domenica 12 gennaio per i 32esimi di finale di Fa Cup. Sfortunatamente, la gara non viene proposta in diretta sul territorio italiano perché nessuna emittente ne ha acquistato i diritti.