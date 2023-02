Arsenal, pazza rimonta in casa dell’ex Emery: decisivi l’autogol di Martinez e Martinelli

Pazza rimonta dell’Arsenal in casa dell’Aston Villa dell’ex Unai Emery: succede tutto dopo il novantesimo

Non bastano Watkins e Coutinho all’Aston Villa per battere la capolista Arsenal, che continua a volare in Premier. Una gara pazzesca che vede il risultato bloccato fino al 93′, quando l’autogol del Dibu Martinez spiana la strada ai Gunners.

Al 96′ Martinelli mette il sigillo sui tre punti, mentre le altre due reti dei londinesi portano le firme di Saka e Zinchenko.