Arsenal senti Petit: «In attacco prenderei Abraham»

Emmanuel Petit, ex giocatore dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di Metro consigliando ai Gunners l’acquisto di Abraham. Le sue dichiarazioni:

«Mi piace molto Abraham. Quello che sta facendo alla Roma in Italia. Se riusciranno a riportarlo in Inghilterra tornerà a Londra con un sentimento di vendetta. Molto importante avere quella motivazione in più».