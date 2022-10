Asllani: «Non ho dormito dopo Barcellona Inter. Vediamo se la prossima volta tiro»

Il centrocampista dell’Inter Asllani è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity dopo la qualificazione dei nerazzurri agli ottavi di Champions

Kristjan Asllani è intervenuto così ai microfoni di Infinity:

LE PAROLE – “La qualificazione agli ottavi di Champions è una grande emozione, soprattutto per me che sono interista. Era un girone molto difficile che potevamo chiudere al Camp Nou con me, non ho dormito per l’errore contro il Barcellona, ma i ragazzi sono stati bravi a tirarmi su. Mi dispiace, spero di rifarmi presto. Vediamo quando ricapita se la passo o tiro”.