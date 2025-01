Asllani: «Noi dobbiamo ripartire da questo punto. Sulle critiche nei confronti dell'Inter dico che...»

Asllani, centrocampista dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la vittoria conquistata contro il Venezia in trasferta

Vittoria importante per l‘Inter di Simone Inzaghi, contro il Venezia. Ecco le parole di Kristjan Asllani ai microfoni di Dazn:

TANTE CRITICHE DOPO IL MILAN- «Si dice tanto di me ogni volta, leggo tantissime cose, ma ora ho imparato. Ho eliminato tutti i social e sono contento. Ho un gruppo di ragazzi che mi sta vicino e crede in me. Critiche? Non c’è nessun problema, anzi è meglio che carichino me rispetto ad altri. Oggi importante era fare tre punti e siamo contenti cosi.»

RIPARTIRE DOPO LA SUPERCOPPA- «Dopo la Supercoppa eravamo feriti, era giusto cancellare la partita e ripartire da oggi. Il Venezia era un’avversario pericoloso, non abbiamo sbagliato. Ora andiamo avanti»

COSA TI HANNO DETTO I COMPAGNI? – «Durante la settimana ho visto grande fiducia da parte di tutti. Sono fortunato ad avere un gruppo cosi vicino a me»