Assedio Atalanta, Dragowski paratutto: record per l’attacco nerazzurro!

Monologo offensivo dell’Atalanta: i miracoli di Dragowski salvano l’Empoli. Record centrato dagli orobici nel primo tempo

Il primo tempo di Atalanta-Empoli si chiude sul risultato di 0-0. Un super Dragowski ha salvato con parate eccezionali la squadra toscana, letteralmente assediata dagli orobici per buona parte della prima frazione.

All’Atalanta non è (quasi) mai mancata la mira: i nerazzurri hanno effettuato la bellezza di sette tiri nello specchio della porta avversaria. Si tratta di un vero e proprio record: nessuno finora in Serie A aveva fatto di meglio. Difficilmente Giampiero Gasperini potrà dirsi soddisfatto di questa statistica; piuttosto, il tecnico chiederà il tanto cercato gol per sbloccare il match in favore dei padroni di casa, con l’obiettivo di portare a casa 3 punti cruciali.