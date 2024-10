Aston Villa Bologna, invasione dei tifosi rossoblu al Villa Park. I numeri del settore ospiti

Aston Villa Bologna, invasione dei tifosi rossoblu in Inghilterra per trascinare Orsolini e compagni alla vittoria

Per la sfida tra Aston Villa e Bologna, il popolo rossoblu si presenterà in massa al Villa Park. Ecco la situazione raccontata da Tuttobolognaweb.

LA SITUAZIONE – Tra voli, viaggi in treno e persino in automobile, il Villa Park sarà invaso dal popolo felsineo che – come successo in occasione della trasferta di Anfield – riempirà nuovamente lo stadio ospite in una nuova trasferta inglese. Il settore ospite del Villa Park può contenere al massimo 2500 persone, ma i tifosi del Bologna hanno deciso di azzardare, acquistando un tagliando negli altri settori dello stadio, per assistere dal vivo alla magia della Champions. Non sarà come la prima volta contro il Liverpool, ma è pur sempre un privilegio giocare in uno stadio pieno di storia. Tutto pronto dunque per una nuova notte sotto le stelle, tra i campioni.