Atalanta, BENTORNATA in Champions! Contro l’Arsenal serve la MIGLIORE DEA: Gasperini sa come si fa

L’Atalanta torna in Champions League, primo avversario l’Arsenal: servirà la migliore Dea, quella della semifinale e finale di Europa League

A Bergamo torna a suonare l’inno della Champions League, ma questa volta l’Atalanta si prepara al suo debutto europeo stagionale forte di una nuova consapevolezza e un trofeo in bacheca come l’Europa League, a dimostrare che quella che nel 2021-22 (ultima apparizione in Champions League) non è più una bella favola, ma una squadra che in Europa ha tutto il credito necessario per starci anche da protagonista.

Primo avversario l’Arsenal di Arteta: con il ko del Milan e il pari dell’Inter rimane solo un risultato per completare il trittico di scontri Italia-Inghilterra di questa prima giornata e, dopo il Liverpool, Gasperini punta ad un’altra vittima illustre. Servirà però la migliore Dea: l’Arsenal arriva dopo la vittoria nel derby con il Tottenham, ma i Gunners in Italia spesso e volentieri hanno sofferto: nelle ultime tre trasferte europee nel nostro paese sono arrivate tre sconfitte, con la Roma nel 2009, il Milan nel 2012 e Napoli nel 2013. Bergamo sarà la prossima?