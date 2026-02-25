Atalanta Borussia Dortmund, missione “Remontada”: Palladino a caccia dell’impresa contro il muro giallonero

Atalanta Borussia Dortmund, l’Anima della Dea contro l’impossibile: la notte in cui Bergamo vuole fare la storia

L’Atalanta di Raffaele Palladino si appresta a vivere una delle notti più complicate della sua recente storia europea. Il pesante 2-0 subìto al Westfalenstadion nell’andata dei playoff di Champions League obbliga i nerazzurri a una vera e propria missione impossibile: per staccare il pass per gli ottavi, servirà una vittoria con tre gol di scarto senza subirne alcuno. Nonostante il passivo, l’ambiente bergamasco crede nella rimonta, affidandosi al calore del proprio pubblico e a quella capacità di ribaltare i pronostici che ha reso la “Dea” una realtà temuta in tutto il continente.

I precedenti tra le due formazioni non sorridono ai bergamaschi, evocando ricordi agrodolci. Il confronto più celebre risale ai sedicesimi di Europa League 2017/18, quando l’Atalanta sfiorò l’impresa contro i gialloneri. Dopo il 3-2 per il Dortmund in Germania, al ritorno a Reggio Emilia i nerazzurri rimasero in vantaggio fino a pochi minuti dal termine grazie a Josip Iličić, prima che un gol beffardo di Schmelzer spegnesse i sogni di gloria. Quella sfida segnò l’inizio della dimensione internazionale della Dea, che oggi cerca una rivincita storica contro la compagine della Ruhr.

In una sfida che promette scintille, i riflettori saranno puntati sui due “uomini copertina” capaci di cambiare l’inerzia del match in un istante. Per l’Atalanta, il pericolo numero uno è senza dubbio Scamacca: la sua capacità di saltare l’uomo e la sua freddezza sotto porta saranno fondamentali per scardinare la difesa tedesca fin dai primi minuti. Sul fronte opposto, il Borussia Dortmund risponde con la potenza fisica e il senso del gol di Serhou Guirassy, un attaccante letale negli spazi aperti che potrebbe punire ogni minimo sbilanciamento della retroguardia di Palladino.

Tatticamente, la sfida sarà una partita a scacchi ad alta velocità. Palladino dovrà trovare il perfetto equilibrio tra l’esigenza di attaccare con ferocia per colmare il gap e la necessità di mantenere una difesa impermeabile contro le ripartenze fulminee del Dortmund. Se i tedeschi cercheranno di gestire il ritmo sfruttando l’esperienza di giocatori chiave, l’Atalanta punterà tutto sulla pressione alta e sulla qualità dei suoi esterni. Servirà la “partita perfetta” per trasformare una serata di sofferenza in una leggendaria cavalcata europea.

