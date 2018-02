Atalanta-Borussia Dortmund 1-1: pagelle e tabellino

Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno sedicesimi Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

In quel campo che finora aveva portato soltanto vittorie in Europa League, si arresta l’avventura dell’Atalanta in questa competizione: l’1-1 maturato contro il Borussia Dortmund, infatti, premia soltanto i tedeschi, in virtù del risultato dell’andata. Nonostante una partita di grande intensità, corsa, grinta e coraggio, la squadra di Gasperini pecca di inesperienza, di concentrazione totale per l’intero arco della partita e di mancanza di killer instict. Un’uscita di scena immeritata, che fa male, seppur sia arrivata con onore. Non resta che tessere lodi, ringraziare e complimentarsi con una squadra che ha stupito l’Italia intera e ha fatto sognare tutti i tifosi, non solo orobici. Sarà per la prossima volta.

Atalanta-Borussia Dortmund 1-1: tabellino

Marcatori: 11′ pt, Toloi; 38′ st, Schmelzer

Atalanta (3-4-1-2): Berisha 5.5; Toloi 6.5 (43′ st, Cornelius ng), Caldara 6.5, Masiello 6; Hateboer 6.5, De Roon 5.5 (42′ st, Petagna ng), Freuler 6.5; Cristante 7; Ilicic 7, Gomez 6.5. A disposizione: Gollini, Palomino, Gosens, Castagne, Haas. Allenatore: Gasperini

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki 6.5; Piszczek 6, Sokratis 7, Toprak 5.5, Toljan 5 (1′ st, Schmelzer 7); Sahin 6, Dahoud 5.5 (37′ st, Isak ng); Pulisic 6.5 (14′ st, Reus 6.5), Götze 6, Schürrle 6.5; Batshuayi 6. A disposizione: Weidenfeller, Beste, Zagadou, Castro. Allenatore: Stöeger

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Note: Ammonizioni: Sokratis (B); Hateboer (A); Spinazzola (A)

MIGLIORE IN CAMPO ˗ ATALANTA:

Cristante 7: una prestazione straordinaria, per un giocatore cresciuto esponenzialmente durante questa stagione: grande forza, grande passo, grande corsa. È dovunque lo si possa cercare e va vicino anche al gol del doppio vantaggio… peccato per averlo sprecato

PEGGIORE IN CAMPO ˗ ATALANTA:

de Roon 5.5: poco pulito questa sera, rischia in più di un’occasione di mettere in difficoltà i suoi, soprattutto nel secondo tempo quando con un maldestro intervento, rischia addirittura l’autogol.

MIGLIORE IN CAMPO ˗ BORUSSIA DORTMUND:

Schmelzer 7: inevitabile assegnare lo scettro del migliore in campo a lui, per essere entrato dalla panchina e aver siglato il gol del pareggio, valido per il passaggio del turno

PEGGIORE IN CAMPO ˗ BORUSSIA DORTMUND:

Toljan 5: partita terribile del terzino che sbaglia tutto ciò che si poteva sbagliare: soffre la pressione dei giocatori di fascia atalantina e sbaglia anche i passaggi più elementari

Atalanta-Borussia Dortmund: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO: Parte fortissimo la squadra di casa che crea una ghiotta occasione sull’asse Freuler˗Gomez. Il Borussia Dortmund ci prova ma è l’Atalanta a prevalere e a cercare con sempre maggior insistenza il gol del raddoppio: prima con Cristante, poi con Caldara e Ilicic. Dal quindicesimo, esce, però, con sempre maggior insistenza il Borussia Dortmund, alla ricerca disperata del pareggio e l’Atalanta inevitabilmente soffre, ma sempre con ordine e coraggio. Ma, sorprendentemente, è l’Atalanta ad aver l’occasione migliore per portarsi sul 2˗0. L’entrata di Reus per un buon Pulisic non crea troppi grattacapi, nonostante sia chiaro come dai suoi piedi possa nascere in ogni momento un’occasione pericolosa. Dopo una serie di almeno due occasioni sprecate per l’Atalanta, è il Borussia con Schurrle a mettere apprensione ma Berisha compie un miracolo e salva. Poi, però, il portiere si rende protagonista di una papera, non bloccando un pallone non troppo complicato e serve involontariamente a Schmelzer, l’occasione per pareggiare: è 1˗1. L’Atalanta ci prova con gli ingressi di Petagna e Cornelius ma finisce qui l’avventura degli orobici

FULL TIME #AtalantaBVB 1-1 Finisce qui la nostra avventura europea. A testa alta, con orgoglio e la consapevolezza di avercela messa tutta. GRAZIE MISTER GRAZIE RAGAZZI per averci fatto vivere questo sogno 🖤💙#EuAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/H3XSafRsBd — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 22, 2018

48′ – Manzano fischia: è 1-1. L‘Atalanta esce dall’Europa League con onore

45′ – Assegnati 3 minuti di recupero

43′ -Entra Cornelius, esce Toloi

42′ – Cambio per l’Atalanta: entra Petagna per de Roon

41′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto in maniera discutibile, l’Atalanta conquista un buon calcio d’angolo

38′ – GOL DORTMUND! Papera di Berisha e Schmelzer insacca. Il portiere non blocca una conclusione che non sembrava potesse incutere troppo timore e il tedesco, libero in area, non può che mettere dentro un pallone facilissimo

37′ – Esce Dahoud, entra Isak

36′ – Occasione Dortmund! Parata straordinaria di Berisha sul tentativo a distanza ravvicinatissima di Schurrle. Sontuoso e salvifico!

35′ – Occasione per l’Atalanta! Sugli sviluppi di un nuovo contropiede, Ilicic conquista un buon pallone sulla fascia destra; con la coda dell’occhio vede Gomez sul lato opposto, lo serve ma il suo tiro viene respinto da Burki

34′ – Ammonizione per Spinazzola per perdita di tempo

31′ – Reus mette a sedere Toloi in area ma, anche stavolta, il tiro è troppo largo

29′ – Batshauyi mette a dura prova la concentrazione dei suoi avversari, seminando il panico in area di rigore ma il suo tiro è troppo lontano dallo specchio della porta per impensierire Berisha

27′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Masiello spinge un difensore giallonero, costringendo Manzano a fischiare la punizione, con il conseguente annullamento del gol, realizzato dopo il fischio

26′ – Trattenuta tattica di Schmelzer su Ilicic a centrocampo: nessun provvedimento

25′ – Occasione per l’Atalanta. In contropiede, Ilicic si trova a tu per tu con un difensore: a suon di dribbling, lo spinge ad arretrare fino alla sua area, per poi far partire un velenoso tiro che sfiora soltanto il palo

24′ – Un retropassaggio maldestro di Schurrle mette in apprensione la sua retroguardia, costringendo Burki a un’uscita acrobatica

23′ – Schmelzer arriva al traversone per Batshuayi ma Berisha è più attento e fa suo il pallone

21′ – Gioco pericoloso di Hateboer su Schmelzer: ammonizione

20′ – Sokratis atterrato nel cerchi di centrocampo da Freuler permette ai padroni di casa di recuperare le energie spese per il pressing

17′ – Serie di corner per gli ospiti che aumentano il pressing, alla ricerca del pareggio. Berisha esce con sicurezza e fa rifiatare i suoi

16′ – Si fa vedere anche il Dortmund che, tutto di prima, mette in difficoltà la retroguardia avversaria: dalla sinistra, Piszczek fa partire un buon cross in mezzo ma Toloi anticipa e mette in angolo

14′ – Sostituzione per il Borussia: entra Reus, esce Pulisic

10′ – Il pressing dell’Atalanta non demorde. Ilicic in area di rigore semina il panico a suon di dribbling ma al momento del passaggio arretrato per un compagno viene anticipato dall’intervento di Sokratis

9′ – Ancora un anticipo perfetto di un difensore del Dortmund ad anticipare Caldara: ennesimo calcio d’angolo.

8′ – Applausi a scena per l’Atalanta. Ancora sulla fascia destra, Hateboer serve un buon pallone per Crsitante in area ma un difensore anticipa il suo intervento e l’occasione sfuma

5′ – Ilicic fa prevalere il suo egoismo e calcia il pallone sul fondo dal limite dell’area, anziché premiare la discesa di Hateboer sulla fascia, decisamente messo meglio

4′ – L’Atalanta continua a mietere pericoli sulla fascia sinistra sull’asse Spinazzola-Gomez

1′ – Occasione golosissima per l’Atalanta! Freuler, appena fuori dal limite dell’area, indirizza il pallone sul palo lontano ma Gomez non ci arriva per un soffio, nonostante l’estirada

1′ – Le squadre sono tornate in campo per il secondo tempo. Esce uno spento Toljan, entra Schmelzer per il Borussia Dortmund. Nessun cambio per l’Atalanta.

SINTESI PRIMO TEMPO: Partono subito fortissimo entrambe le formazioni ma è la squadra di Gasperini a creare le occasioni migliori. Il pressing e l’intensità mostrate spaventano la difesa del Dortmund, in particolare sulle fasce, da dove nascono le occasioni più pericolose. All’undicesimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo arrivato da un’iniziativa di Spinazzola, Toloi sfrutta un buco al centro dell’area e insacca alle spalle di Burki, portando i suoi in vantaggio. I gialloneri provano a reagire immediatamente, senza impensierire troppo la retroguardia orobica. L’intensità dei padroni di casa cala leggermente, intorno al venticinquesimo, complice il ritorno della qualità del Borussia Dortmund che, ora sì, inizia a creare parecchi grattacapi agli avversari: prima con Schurrle, poi con Gotze e Batshuayi. Cristante ha una clamorosa occasione di portare i suoi sul doppio vantaggio ma spreca malamente di testa, indirizzando il pallone soltanto sui cartelloni pubblicitari. Sul finale del primo tempo, l’Atalanta soffre la pressione dei tedeschi ma riesce stoicamente a resistere e contenere. Prima frazione di gioco decisamente convincente per i “padroni di casa”.

46′ – Manzano fischia la fine della prima frazione di gioco: è 1-0 per i padroni di casa

45′ – Assegnato un solo minuto di recupero

44′ – Il Dortmund aumenta il pressing dalla fascia destra ma, ancora una volta, la perfetta attenzione della difesa orobica sventa ogni minaccia

42′ – Vicino alla bandierina del calcio d’angolo sotto la curva atalantina, Cristante, da autentico gladiatore, fa a spallate con Toljan e Gotze ma Manzano vede tutto e fischia. Ma che grinta!!

40′ – Pulisic salta Masiello e allarga sulla sinistra verso Schurrle, cambiando completamente gioco, ma il suo tentativo di inserimento in area viene fermato dai difensori in modo pulito

38′ – Brutta entrata di Sokratis su Gomez: il Papu resta a terra dolorante

34′ – Pessimo errore di de Roon che perde, nella sua metà campo, un bruttissimo pallone, riconquistato da Batshuayi. L’attaccante si invola verso la porta ma al momento del tiro viene anticipato proprio dal ritorno di de Roon che, con il suo maldestro intervento, rischia di insaccare Berisha. Palla in corner

33′ – Gol annullato a Gotze! Dopo aver battuto malamente un calcio di punizione, arriva sui suoi piedi la seconda occasione ma l’arbitro fischia il fuorigioco

32′ – Fallo di Freuler su Pulisic al limite dell’area. Punizione pericolosa per il Dortmund da posizione defilata

31′ – Fuorigioco fischiato a de Roon, su bella iniziativa partita dai piedi di Ilicic: il suo tiro, respinto da Burki, è inutile

28′ – Una carambola al limite dell’ara di rigore atalantina dà a Schurrle l’occasione per far male ai padroni di casa ma il tedesco manda alto sopra la traversa

27′ – Clamoroso errore di Cristante che si divora il 2-0. Gomez pennella una maestosa palla per Cristante che, inseritosi magistralmente in area di rigore, senza essere marcato da nessuno, colpisce di testa, anticipando Burki ma indirizzando la palla solo sui tabelloni pubblicitari

25′ – Ancora una volta, Spinazzola mette in difficoltà Piszczek che non riesce a contenerne la forza: il suo traversone, però, viene respinto in angolo da un intervento attento di Toprak

23′ – Gotze prova a mettere in mostra tutta la sua qualità ma Masiello è attento è sventa il possibile assist diretto a Batshauyi

21′ – Il Dortmund si fa sotto, soprattutto dalla fascia sinistra, sull’asse Toljian-Shurrle ma i suoi tentativi non impensieriscono minimamente la retroguardia orobica

17′ – Ilicic difende benissimo il pallone, sfruttando in velocità un contropiede ma all’altezza del cerchio di centrocampo viene nuovamente atterrato da Sokratis: questa volta Manzano non può non estrarre il cartellino, ammonizione per lui

16′ – Sokratis si immola su una discesa di Freuler sulla fascia sinistra, vanificando una buonissima occasione

13′ – Il Borussia Dortmund cerca subito di reagire con Piszczek, sceso fin all’area di rigore avversaria, ma Berisha intuisce tutto e blocca

11′- GOL ATALANTA!!!! Sugli sviluppi del primo calcio d’angolo, il difensore che aveva commesso qualche errore all’andata, Toloi, insacca

11′ – Primo calcio d’angolo per l’Atalanta, su un’ottima iniziativa di Spinazzola sulla fascia

10′ – Un errore di Spinazzola rischia di spianare la strada a Batshuayi ma la difesa chiude bene ed evita la minaccia

7′ – Hateboer ferma sulla fascia la discesa di un avversario, impedendo il possibile contropiede del Borussia. Niente ammonizione

6′ – Ammonizione sacrosanta non data a Toljan, dopo aver trattenuto platealmente Ilicic vicino al cerchio di centrocampo. Valutazione discutibile di Manzano

4′ – Occasione Atalanta. La squadra di Gasperini regala spettacolo: Cristante, dal limite dell’area giallonera, fa partire un ottimo traversone diretto a Ilicic che cerca di coordinarsi in rovesciata, senza, però, colpire il pallone. L’azione prosegue e arriva a De Roon che spara alto sopra la traversa

2′ – La squadra di Gasperini si rende pericolosa con il solito duo Ilicic-Cristante ma questa volta il pallone finisce sul fondo

2′ – La pressione dell’Atalanta costringe Toljan all’errore, con palla in fallo laterale

1’˗ Manzano fischia il calcio d’inizio della partita: è il Borussia Dortmund a battere il primo pallone del match

Atalanta e Borussia Dortmund sono scese in campo e sono pronte a darsi battaglia in un match al cardiopalma, per entrare nella storia

Tooooooor für #BVBII, Sören Dieckmann trifft zur Führung. pic.twitter.com/tkXulmf52G — Borussia Dortmund (@BVB) February 22, 2018

Tensione a mille, cancelli aperti, muro ⚫️🔵 allestito! Manca solo il vostro 🗣 #GoAtalantaGo per il “folle amore nostro” 🖤💙 Pronti a tifare?! 🙌🏼#AtalantaBVB 💪🏼 #EuAtalanta 🇪🇺 pic.twitter.com/KRvHEZnhyB — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 22, 2018

Atalanta-Borussia Dortmund: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Formazione interamente confermata rispetto alle previsioni per Gasperini. Qualche cambio importante, invece, per Stöeger, da centrocampo in su: mediana rivoluzionata con l’ingresso di Sahin e Dahoud dal primo minuto e la scelta di far accomodare Reus in panchina, preferendogli Götze.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler; Cristante; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Sahin, Dahoud; Pulisic, Götze, Schürrle; Batshuayi. Allenatore: Stöeger

Atalanta-Borussia Dortmund: probabili formazioni e pre-partita

Dopo una partita quasi perfetta giocata a Dortmund, gli uomini di Gasperini sono pronti a tentare l’impresa, nel tentativo di eliminare una delle principali concorrenti alla vittoria finale. Il risultato dell’andata (3˗2), sebbene sia una sconfitta, ha lasciato ampiamente aperto il discorso qualificazione: ai nerazzurri, infatti, serve necessariamente una vittoria, anche per 1˗0, con la possibilità di permettersi di subire perfino un gol, a patto di segnarne, però, almeno due. L’Atalanta arriva a questa sfida dal pareggio contro la Fiorentina e, rispetto a quella partita, Gasperini cambierà quasi tutto: in difesa spazio al trio titolare, davanti al portiere Berisha; a centrocampo, torneranno Hateboer e Spinazzola, con i soliti de Roon e Freuler in mezzo, aiutati da Cristante (qualora optasse per Ilicic e Gomez davanti). Stöger, dal canto suo, potrebbe optare per lo stesso undici sceso in campo al Signal Iduna Park, con Burki in porta, linea difensiva a quattro con Piszczek, Toprak, Papastathopoulos e Toljan; mediana a due con Castro e Weigl; davanti, infine, con Batshuay punta, agirà il trio delle meraviglie Reus, Pulisic e Schurrle.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Ilicic. Allenatore: Gasperini

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Castro, Weigl; Pulisic, Reus, Schürrle; Batshuayi. Allenatore: Stöeger

Non servono tante parole per descrivere l’emozione per una delle partite più importanti della stagione per Gasperini: «Arrivare a un appuntamento così importante non può che essere un motivo di grande orgoglio, per me e l’Atalanta. L’attesa è grande, inutile nasconderlo, intorno a noi avvertiamo grande entusiasmo. Dovremmo essere bravi a concentraci unicamente sulla gara, cercando di isolarci da tutti i fattori esterni». Sui prossimi avversari: «Sono una squadra molto forte, ma lo sapevamo già dal sorteggio. La gara di andata ha dimostrato la loro forza ma allo stesso tempo ha spiegato come anche noi possiamo giocarcela contro un avversario di qualità». Sulle percentuali del pronostico, Gasperini si sbilancia a favore del Borussia: «Noi abbiamo il 49 per cento di possibilità di passare il turno; loro sono i favoriti».

Atalanta-Borussia Dortmund: i precedenti del match

Oltre all’amichevole estiva di Altach (Austria), valida per l’assegnazione del Trofeo Bortolotti, che ha visto la vittoria della Dea con rete di Ilicic, i precedenti tra Atalanta e Borussia Dortmund si esauriscono all’andata dei sedicesimi. Quindi, quello di questa sera sarà il secondo incontro ufficiale. Ma è interessante notare come, nonostante la poche partecipazioni dei nerazzurri in competizioni europee, ci siano stati altri precedenti con squadre tedesche: il primo è datato 1977/1978, quando nella Coppa Piano Rappan (vecchia Intertoto), gli orobici si imposero, contro il Bochum, sia all’andata (3˗1) sia al ritorno (2˗1); il secondo risale, invece, alla stagione 1990/1991, quando l’Atalanta incrociò negli ottavi di finale di Coppa UEFA il Colonia, pareggiando in trasferta per 1˗1 (Bordin e autorete di Progna) e vincendo in casa con rete di Nicolini. Maggiori, naturalmente, sono i precedenti del Borussia Dortmund contro squadre italiane: 31 per l’esattezza, di cui 10 vittorie giallonere, 4 pareggi e 18 sconfitte.

Atalanta-Borussia Dortmund: l’arbitro del match

Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano l’arbitro designato dall’UEFA per dirigere il ritorno dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League tra Atalanta e Borussia Dortmund, in programma questa sera alle 21.05, “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. L’arbitro classe ’84, originario di Don Benito, è alla sua seconda direzione di gara in questa competizione, per questa stagione (terza se si tiene conto delle qualificazioni); e curiosamente, l’altra partita ha riguardato un’altra italiana, la Lazio, lo scorso 2 novembre, nella gara interna contro il Nizza. A coadiuvare l’arbitro spagnolo saranno i connazionali Angel Nevado Rodriguez e Diego Barbero Sevilla; il quarto uomo sarà Miguel Martinez, mentre gli addizionali saranno Javier Estrada e Ricardo De Burgos.

Atalanta-Borussia Dortmund Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 21.05 in diretta sulle frequenze di Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (anche in HD). Non solo, perché Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.