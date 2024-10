Atalanta Celtic, Ederson e De Roon: «Peccato! Meritavamo di vincere» - VIDEO - Calcio News 24

Atalanta Celtic, le dichiarazioni dei calciatori nerazzurri in mix zone dopo la partita di Champions League giocata contro gli scozzesi

In mix zone, dopo la partita Atalanta Celtic di Champions League, hanno rilasciato qualche dichiarazione i calciatori nerazzurri Ederson e Marten De Roon: autori di una gara che li ha visti entrambi protagonisti a centrocampo.

Un misto di delusione per i tre punti che sono mancati, ma anche la consapevolezza di essere una grande squadre e di poter continuare a fare la differenza tra campionato e Champions League: competizione nella quale i nerazzurri hanno conquistato ad oggi 5 punti (una vittoria, due pareggi), muovendo parzialmente la sua classifica per cercare almeno di raggiungere i Playoff.

Prossimo appuntamento per l’Atalanta in campionato contro il Verona dove i nerazzurri proveranno a raggiungere la terza vittoria consecutiva provando a fare un passo importante in classifica: con la zona Champions League praticamente alla portata.