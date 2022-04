Atalanta, De Roon: «Col Lipsia difficilissimo, ma possiamo battere chiunque»

Il centrocampista dell’Atalanta De Roon ha parlato in vista della partita contro il Lipsia

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, in una intervista a LeoVegas.news ha parlato in vista della partita contro il Lipsia in Europa League.

LIPSIA – «lI Lipsia è ancora più forte, ha fatto buoni risultati negli ultimi anni. È una squadra che viaggia, non mancano i giocatori e ha una struttura molto forte. Sarà durissima però crediamo come sempre in noi stessi. Possiamo battere chiunque. Sarà difficile però è bello giocare queste partite».

RITORNO IN CASA – «Il massimo sarebbe giocare in casa con una vittoria in mano, così puoi pareggiare o vincere o forse anche perdere, dipende. Per noi è importante non perderla e stare attenti al gioco, loro negli spazi sono fortissimi e hanno giocatori veloci».