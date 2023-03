Atalanta Empoli, dove vedere il match streaming live e diretta tv Serie A

Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Atalanta ed Empoli. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà venerdì sera

Entrambe alla ricerca del riscatto per raggiungere i rispettivi obiettivi: l’Empoli per toccare quota 31 e avvicinarsi sempre di più alla salvezza, l’Atalanta per evitare un tracollo fatale in ottica Europa. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Atalanta Empoli, che si svolgerà sabato alle 20:45 al Gewiss Stadium, come riportato tramite una comunicazione ufficiale, verrà trasmesso in streaming su DAZN e Sky Sport: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).