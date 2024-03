Atalanta, la squadra For Special vince 4-0. Il comunicato

Successo per l’Atalanta For Special nel suo girone battendo per 4-0 l’Arluno ‘B’ Venezia. Ecco il comunicato

Altro successo per l’Atalanta For Special, che nella sesta giornata ha battuto per 4-0 l’Arluno ‘B’ Venezia. Ecco il report partita della squadra nerazzurra.

IL COMUNICATO – Sfida d’alta classifica per l’Atalanta For Special che, nell’ottava giornata del campionato DPCS Livello 3-Girone B, ha affrontato l’Arluno ‘B’ Venezia: si sono incontrate la seconda e la terza forza del torneo. I nerazzurri si sono imposti 4-0 grazie alle reti di Mirko Rota, Paolo Valota, Emanuel Bombardieri e Carlo Pezzotti.

La partita si è come sempre disputata al Play Sport Village di Busto Garolfo (MI).

La partita per i ragazzi dell’Atalanta For Special inizia subito bene dal momento che dopo 2′ sono già in vantaggio: è Mirko Rota, su assist di Mirko Bernini , a realizzare il primo gol di giornata.

I nerazzurri del tecnico Gianmario Lesmo costruiscono tanto, con Paolo Valota e Mirko Rota a proporsi più volte davanti alla porta avversaria, ma il risultato non cambia più per tutto il primo tempo.

Nella ripresa i nerazzurri costruiscono subito in apertura due occasioni gol con Carlo Pezzotti, ma è Paolo Valota, su assist di Daniel Caccia, a raddoppiare e a confermarsi capocannoniere della squadra.

La terza rete nerazzurra è firmata da Manuel Bombardieri, a segno con un tiro dalla lunga distanza.

Dopo tanto cercare, ecco che a chiudere il tabellino marcatori di giornata arriva anche la rete di Carlo Pezzotti, a segno con una conclusione angolata e imparabile, che fissa il risultato sul definitivo 4-0.

L’Atalanta For Special osserverà ora un turno di riposo (quello in calendario il 23 marzo) prima di ritornare in campo per l’ultima giornata di campionato in calendario il 13 aprile, avversaria di turno sarà l’Arcobaleno Monza.